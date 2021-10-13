Пункт пропуска на границе Украины и Крыма будет закрыт с 19 октября

Украина закроет пункт пропуска на границе с Крымом.

В распоряжении главы администрации Херсонской области говорится, что речь идет о КПП "Чаплынка" (с российской стороны – "Перекоп").

Функционирование пункта въезда и выезда планируется с 19 октября 2021 года.

"Департаменту инфраструктуры областной государственной администрации обеспечить своевременное информирование администрации

Государственной пограничной службы Украины про остановку функционирования указанного контрольного пункта", — сказано в документе.