Пункт пропуска на границе Украины и Крыма будет закрыт с 19 октября
Украина закроет пункт пропуска на границе с Крымом.
В распоряжении главы администрации Херсонской области говорится, что речь идет о КПП "Чаплынка" (с российской стороны – "Перекоп").
Функционирование пункта въезда и выезда планируется с 19 октября 2021 года.
"Департаменту инфраструктуры областной государственной администрации обеспечить своевременное информирование администрации
Государственной пограничной службы Украины про остановку функционирования указанного контрольного пункта", — сказано в документе.
Вестник Кавказа
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