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Пункт пропуска на границе Украины и Крыма будет закрыт с 19 октября

Пункт пропуска на границе Украины и Крыма будет закрыт с 19 октября

Украина закроет пункт пропуска на границе с Крымом.

В распоряжении главы администрации Херсонской области говорится, что речь идет о КПП "Чаплынка" (с российской стороны – "Перекоп").

Функционирование пункта въезда и выезда планируется с 19 октября 2021 года.

"Департаменту инфраструктуры областной государственной администрации обеспечить своевременное информирование администрации 
Государственной пограничной службы Украины про остановку функционирования указанного контрольного пункта", — сказано в документе.

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