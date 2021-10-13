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США намерены прекратить гонки вооружений

США намерены прекратить гонки вооружений

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что его страна намерена остановить дорогостоящие гонки вооружений.

"Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями", - цитирует Эберхардта ТАСС.

Он подчеркнул, что Штаты "продолжат предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия", сохраняя потенциал стратегического сдерживания.

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Вестник Кавказа

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