США намерены прекратить гонки вооружений

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что его страна намерена остановить дорогостоящие гонки вооружений.

"Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями", - цитирует Эберхардта ТАСС.

Он подчеркнул, что Штаты "продолжат предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия", сохраняя потенциал стратегического сдерживания.