К годовщине Отечественной войны Азербайджана запущен информационный ресурс "44 дня"

Новый информационный ресурс, посвященный Отечественной войне Азербайджана, появился в сети, он называется "44 дня" - ровно столько продолжалась война.

На сайте можно найти сведения о каждом дне контрнаступательной операции. Кроме того, читатель сможет узнать о том, что предшествовало войне, об атаках ВС Армении на мирное население Азербайджана, о жертвах и о Параде Победы, а также о визитах президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой на освобожденные земли Азербайджана.

Отметим, что "Вестник Кавказа" ведет свою хронику Отечественной войны Азербайджана, ежедневно публикуя обзор событий войны, произошедших в соответствующий день ровно год назад. Например, здесь можно найти исчерпывающую информацию о первом дне войны (27 сентября 2020 года), тут - о семнадцатом (13 октября 2020 года).