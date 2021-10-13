Россия объявила "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана
Российские власти приняли решение о "миграционной амнистии": ее применят к 158 тыс граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию РФ.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой на встрече с делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым в Москве.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте посольства Узбекистана в РФ.
В нем уточняется, что "миграционная амнистия" не коснется граждан Узбекистана, ранее депортированных из РФ по решению суда.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться