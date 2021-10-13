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Россия объявила "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана

Россия объявила &quot;миграционную амнистию&quot; для 158 тысяч граждан Узбекистана

Российские власти приняли решение о "миграционной амнистии": ее применят к 158 тыс граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию РФ.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой на встрече с делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым в Москве.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте посольства Узбекистана в РФ.

В нем уточняется, что "миграционная амнистия" не коснется граждан Узбекистана, ранее депортированных из РФ по решению суда.

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Вестник Кавказа

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