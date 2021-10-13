В Российском геологоразведочном университете студентов будут воспитывать на примере Фармана Салманова

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Орджоникидзе состоялось открытие аудитории и памятника Фарману Салманову. Мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею Героя Социалистического труда, Лауреата Ленинской премии, заслуженного геолога РСФСР Фармана Салманова, было организовано Фондом Гейдара Алиева. Легендарный геолог родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамкирского района Азербайджана и проработал в Сибири более 30 лет.

Приехавший на мероприятие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов назвал Фармана Салманова выдающимся человеком: "Он был первым заместителем министра геологии СССР, большим ученым, доктором геолого-минералогических наук, написал более 160 научных статей, десяти монографий, главным редактором самого важного и популярного научно-технического журнала ”Геология нефти и газа”, обладателем всех возможных орденов и медалей, лауреатом различных премий".

Парвиз Шахбазов отметил самые важные, на его взгляд, качества Салманова: "Это сила духа, упорство на профессиональном поприще, сила характера. В 1955 году его отправили искать нефть в Кузбасс, но он всё время говорил о том, что ее надо искать в Сибири. Через три года Салманов тайком во главе экспедиции уезжает в Сургут и начинает бурить там. Его критикуют, хотят наказать, даже судить, но он все равно продолжает бурить. В результате его усилий недалеко от поселения Мегион вдруг начинает бить фонтан нефти. В конце концов Салманов становится открывателем гигантских нефтяных и газовых месторождений, самым результативным геологом в истории открытия таких месторождений. И россияне, и азербайджанцы гордятся этим человеком. В Азербайджане специальным распоряжением президента Ильхама Гейдаровича Алиева память Салманова была увековечена: его именем названа улица в Шакире, где он родился, школа, где он учился, а скоро будет установлен памятник.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы назвал Фармана Салманова "хозяином Тюмени": "Я пробыл там неделю и видел все своими глазами. Все это было совершенно удивительно. Об этом написаны книги, поставлены спектакли. Салманов ведь еще при жизни стал легендой. Нам всем повезло, что в университете открывается памятная аудитория и бюст Фарману Салманову".

Ученый-геолог, Заслуженный геолог РФ, лауреат премии имени И.М. Губкина Вагиф Юнус оглы Керимов назвал открытие аудитории Фармана Салманова большим событием: "Невозможно найти второго человека, который участвовал в открытии стольких месторождений нефти и газа. Он является первооткрывателем 150 месторождений, некоторые из которых до сих пор разрабатываются. Все эти месторождения расположены в Западной Сибири. Мы считаем Салманова выдающимся геологом, выдающимся специалистом-производственником. Однако он не только занимался производственной деятельностью, а был членом-корреспондентом Российской академии наук. Он также был целеустремленным человеком, любящим и сделавшим многое для развития топливно-энергетического комплекса России. Открытие его аудитории - очень большое событие. И мы благодарны Фонду Гейдара Алиева, Мехрибан ханум, Лейле ханум, которые выступили с этим предложением, а мы его с удовольствием поддержали. Открытие аудитории имеет содержательное значение: здесь будут проводиться лекции, практические занятия, студенты будут в этой аудитории заниматься учебой. Важно, что мы молодежь будем воспитывать на примере таких достойных людей, а не лозунгами. В этом смысле значение создания этой аудитории неоценимо".

Благодарность Фонду Гейдара Алиева выразила и дочь Фармана Салманова Татьяна: "Я преклоняюсь перед теми, кто принял участие в открытии этого бюста. Всё настолько было торжественно и красиво! От имени всей семьи выражаю благодарность за то, что отца помнят, несмотря на то, что уже немало лет прошло с тех пор, как он ушел из жизни. Но его помнят, знают и чтят".