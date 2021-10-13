В Казахстане ослабят карантин

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, выступая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса, отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 на 30%, а летальности – на 40%, сообщает Telegram-аккаунт комиссии.

Отмечается, что на заседании принято решение об увеличении

подлежащего вакцинации до 11,4 млн человек, что соответствует рекомендациям ВОЗ для достижения коллективного иммунитета на уровне 60%.

Также планируется начать ревакцинацию с третьей декады ноября текущего года для групп риска, лиц старше 60 лет, граждан, самостоятельно прошедших исследования и имеющих отрицательный результат теста на антитела от COVID-19.

Кроме того, комиссия продлила время работы объектов бизнеса, которые участвуют в программе Ashyq, "в зеленой зоне" - до 03:00, лидеров Ashyq - до 05:00; "в желтой зоне" - до 01:00, лидеров Ashyq - до 03:00.

Стоит подчеркнуть, что Казахстан признал паспорта вакцинации Индии и Филиппин, а также разрешен въезд для иностранцев, которые являются родственниками граждан республики, а также для людей, являющимися членами семьи казахстанцев, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям и следующим на похороны.