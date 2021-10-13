Власти Грузии отказались субсидировать оплату ЖКХ всему населению

В бюджете Грузии больше не будет субсидий на оплату коммунальных услуг зимой для всех жителей страны, сообщил замглавы Минфина Георгий Какауридзе.

Годом ранее государство оплачивало коммунальные услуги при условии использования электричества не более чем 200 квт/час или природного газа не более 200 кубометров.

Чиновник пояснил, что год назад власти решили прибегнуть к массовому субсидированию из-за пандемии коронавируса и роста тарифов. "В других условиях субсидирование тарифа для всех будет неправильным", - цитирует Какауридзе Sputnik Грузия.

Замминистра уточнил, что наиболее нуждающиеся жители страны продолжат получать субсидии.