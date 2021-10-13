Британцы просят Путина "возглавить Великобританию"

Обозреватели газеты Daily Mail обратились к российскому лидеру Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.

Президент России на энергетической неделе в Москве подчеркнул, что дефицит газа в Европе произошел из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья. Путин считает необоснованными заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике в качестве политического оружия.

"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса Джонсона", — пишет пользователь Rob.

Пользователь под ником Morerum призвал британцев "энергетически независимыми". "Это потребует больших затрат, но оно того стоит, поскольку обеспечит нашу безопасность", —добавил он.

Другой читатель London99 назвал позицию ЕС по "Северному потоку-2" "фантастически нелогичной". По его мнению, Европой движет паранойя и необоснованные опасения, что Москва будет использовать газопровод в своих целях. При этом он подчеркнул, что нет ни одной газовой сделки, в которой Россия не выполнила свои обязательства, а также напомнил о росте цен на топливо.

Пользователь FLOTUS отметил, что был бы рад, если бы Владимир Путин "возглавил Великобританию".

"Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон и никто другой", — написал Nhskid.