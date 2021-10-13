Жительница Домбая незаконно торговала самодельными ликерами

Незаконную торговлю несертифицированной алкогольной продукцией пресекли правоохранители на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В общей сложности у жительницы аула Эльтаркач было изъято 195 бутылок алкоголя.

Как уточнили в ведомстве "Интерфаксу", женщина пояснила, что самостоятельно, опираясь на рецепты, найденные ей в интернете, готовила фруктовые и прочие ликеры, а затем продавала их туристам.

Открыто дело об административном правонарушении по ст. 14.17.1 КоАП РФ - "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физлицами".