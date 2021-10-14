Чего добивается Иран на Южном Кавказе - взгляд из Турции

Иран провел масштабные военные учения на границе с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев раскритиковал Тегеран за сомнительный выбор времени для учений, совпавших с первой годовщиной начала Второй Карабахской войны, пишет обозреватель турецкой "Сабах" Мухиттин Атаман.

Поводом для напряженности стало решение Азербайджана ввести на своей территории таможенные и дорожные сборы с водителей иранских грузовиков. Иран также посетовал на тесные отношения Азербайджана с Израилем. Правда, хотя Азербайджан и закупает оружие у Израиля и поддерживает с ним тесные отношения, у него нет дипломатической миссии в Тель-Авиве. При этом Тегеран игнорируют тесные отношения Армении с Израилем, в то время как Ереван имеет полноценные дипломатические отношения с еврейским государством. Следовательно, дипломатия и торговля с Израилем не могут быть единственной причиной провокационных шагов Ирана. Основная причина - военная победа Азербайджана во Второй Карабахской войне, ставшая важным историческим событием в регионе. Послевоенный расклад заставил Иран обеспокоиться тем, как в будущем может сложиться ситуация. Поэтому необходимо понять, как результаты той войны повлияли на Иран.

Во-первых, региональная стратегия Ирана потерпела крах после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации, поскольку Тегеран оказывал содействие Армении на протяжении последних трех десятилетий. В новых условиях Ирану сложно будет действовать таким образом. Официальные лица Ирана заявили, что не согласятся с новыми условиями в регионе. Например, новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян указал, что Иран "не потерпит геополитических изменений и изменений границ на Кавказе". Получается, в то время, когда даже Армения призывает к нормализации в регионе, Иран не хочет признавать формирование нового регионального баланса. Похоже, что Иран потерял на Южном Кавказе больше, чем Армения.

Во-вторых, освобождение азербайджанских территорий нанесло экономический ущерб Ирану, который был одним из инвесторов на этих землях, когда они находились под армянской оккупацией. С освобождением азербайджанских земель многие иранские проекты и контракты с Арменией были аннулированы.

В-третьих, иранские чиновники считают открытие Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с остальным Азербайджаном, пагубным для Ирана. Коридор внесет большой вклад в развитие Азербайджана, поскольку Турция получит прямое транспортное сообщение со тюркскими государствами Центральной Азии. Другими словами, Турция больше не будет зависеть от иранской территории для сообщения с центральноазиатскими республиками. Поэтому в Иране не хотят открытия этого коридора, который предоставит стратегическое преимущество как Азербайджану, так и Турции.

В-четвертых, после военной победы Азербайджана Турция стала одним из основных игроков в регионе. Баланс сил изменился в пользу Анкары, другие государства, такие как Украина и страны Центральной Азии, начали активизировать сотрудничество с Турцией. Несмотря на инклюзивную региональную политику Анкары, иранские власти считают, что усиление турецкого присутствия наносит ущерб иранским интересам в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В-пятых, иранские власти считают, что последние события в региональной геополитике, например неожиданный выход США из Афганистана и усиление движения "Талибан" (запрещено в РФ), противоречат их интересам. Здесь заметим, что в новых условиях Турция, Пакистан и Азербайджан укрепили трехстороннее сотрудничество. Военные учения "Три брата-2021", прошедшие в Баку в середине сентября, стали явным свидетельством улучшения братских отношений. В некотором смысле иранские маневры были ответом на эти трехсторонние военные учения, поскольку Тегеран разместил свои войска и технику недалеко от границы вскоре после проведения военных учений "Три брата-2021" в Баку.

В-шестых, в новых условиях Армения осознала, что нынешний региональный статус-кво неустойчив. Это побудило официальных лиц, включая премьер-министра Никола Пашиняна, призвать к нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. В качестве доказательства ослабления напряженности Азербайджан и Армения начали использовать воздушное пространство друг друга для гражданских полетов. В Иране, похоже, обеспокоены возможным улучшением азербайджано-армянских отношений и дипломатической нормализацией в регионе, а следовательно политической стабильностью и экономическим благополучием Южного Кавказа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности создать региональную шестистороннюю платформу, включающую Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Армению и Грузию. Анкара предлагает беспроигрышную инициативу для всех региональных игроков, утверждая,что устойчивый мир возможен благодаря взаимному, основанному на принципах безопасности сотрудничества между государствами региона. Поддержка Ираном этой инициатива благоприятно сказалась бы на атмосфере в регионе.