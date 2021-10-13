В КЧР развернули дополнительный госпиталь для больных COVID-19

Ковид-госпиталь открылся в Карачаево-Черкесии на базе Карачаевской центральной городской и районной больницы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, сообщили в региональном оперштабе.

"На данный момент в стационаре развернуто 120 коек, из которых 20 - реанимационные, шесть - с ИВЛ-аппаратами, 80 коек оснащены кислородом", - приводит слова представителя оперштаба "Интерфакс".

Отмечается, что медучреждение оснащено необходимым медицинским оборудованием, в том числе инвазивными и неинвазивными аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентген-аппаратом, оборудованием для ЭКГ, а также лаборатория для проведения необходимого объема обследований.

В целом, сейчас в республике развернуто шесть ковид-госпиталей, рассчитанных на 1165 мест, где проходит лечение 881 человек.