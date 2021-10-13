Баку опроверг фейк об освобождении иранских водителей, задержанных за контрабанду

В Государственном таможенном комитете Азербайджана опровергли сообщение иранских СМИ о якобы возвращении задержанных на трассе Герус-Кафан иранских водителей в Иран.

Как сообщает Trend, в ведомстве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

В ведомстве уточнили, что по фактам контрабанды через таможенную границу Азербайджана из Армении в город Ханкенди путем мошенничества с применением документов и средств таможенной идентификации, а также незаконного пересечения охраняемой госграницы АР без необходимых документов и вне контрольно-пропускных пунктов, в отношении граждан ИРИ Барзегара Гаджи Джафара и Ноурузи Шахруд Хейдара было открыто уголовное дело по статьям 206.3.2. и 318.2 УК Азербайджана.

Напомним, ранее сегодня иранское агентство Mehr сообщило, что водители, задержанные 15 сентября, были освобождены на следующий день после телефонного разговора глав МИД АР и ИРИ.