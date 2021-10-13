Адвокат рассказал, как голодовка сказывается на Саакашвили

Бека Басилая, адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал о его самочувствии.

Он подчеркнул, что голодовка все сильнее сказывается на здоровье экс-главы государства. По словам Басилая, Саакашвили сегодня выглядел бледным, а жалобы, которые у него были до того, усилились, к примеру, замедление моторики.

"Состояние здоровья Миши с каждым днем ​​становится все более проблемным", - цитирует адвоката "Грузия Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Накануне с инициативой создания многофункциональной группы врачей, которая будет изучать и анализировать состояние Саакашвили, выступил Минюст Грузии.