В Музее Востока открылась выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

13 октября в Государственном музее Востока состоялось открытие масштабного выставочного проекта «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока». Выставка призвана продемонстрировать художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки. На экспозиции представлено более 250 предметов искусства от палеолита до XX века, выполненных мастерами Японии, Китая, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и средневековья, Индии, Юго-Восточной Азии, Африки. Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока» продлится до 28 ноября.