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"Алания" упустила ничью в матче с "Акроном"

&quot;Алания&quot; упустила ничью в матче с &quot;Акроном&quot;

В Жигулевске состоялась встреча 17-го тура первенства ФНЛ между тольяттинским "Акроном" и владикавказской "Аланией". Победу со счетом 2:1 одержал "Акрон".

На гол полузащитника "Алании" Давида Кобесова, забитый на 12-й минуте, хозяева ответили точными ударами полузащитника Дмитрия Ефремова (66-я) и защитника Ильи Зуева (90+1).

На данный момент "Алания" с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Акрон" находится на восьмой строчке, в активе команды 25 очков.

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