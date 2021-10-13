"Алания" упустила ничью в матче с "Акроном"

В Жигулевске состоялась встреча 17-го тура первенства ФНЛ между тольяттинским "Акроном" и владикавказской "Аланией". Победу со счетом 2:1 одержал "Акрон".

На гол полузащитника "Алании" Давида Кобесова, забитый на 12-й минуте, хозяева ответили точными ударами полузащитника Дмитрия Ефремова (66-я) и защитника Ильи Зуева (90+1).

На данный момент "Алания" с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Акрон" находится на восьмой строчке, в активе команды 25 очков.