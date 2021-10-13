Источник: Эрдоган совершит визит в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит однодневный визит в Азербайджан.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
Уточняется, что визит состоится 26 октября.
Напомним, ранее сегодня турецкий телеканал Haberturk сообщил, что президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию Физулинского аэропорта.
Вестник Кавказа
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