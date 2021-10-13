Гиперзвуковые межконтинентальные ракеты уже стоят на боевом дежурстве в РФ

Гиперзвуковые межконтинентальные ракеты уже стоят на боевом дежурстве в России, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели

Модератор, журналистка американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, упомянула о созданном в РФ гиперзвуковом оружии, скорость которого составляет 3 Маха.

В ответ российский лидер уточнил, что оружие со скоростью 3 Маха и даже больше создают в США, а скорость российских систем превышает 20 Махов.

"Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты, это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали", - цитирует президента ТАСС.

Путин уточнил, что именно такие комплексы уже несут боевое дежурство в РФ.

Глава государства добавил, что аналогичные разработки создаются и в других странах, так что в высокотехнологичных армиях такие системы появятся в ближайшее время.