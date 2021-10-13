Президент Узбекистана выступит на саммите ЕАЭС

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев примет участие во внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Узбекистана в своем выступлении обозначит перспективные направления практического взаимодействия с ЕАЭС”, — сказано в сообщении.

Напомним, что саммит ЕАЭС состоится 14 октября, Мирзиеев примет в нем участие в онлайн-формате. Представители Совета рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества.