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Президент Узбекистана выступит на саммите ЕАЭС

Президент Узбекистана выступит на саммите ЕАЭС

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев примет участие во внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Узбекистана в своем выступлении обозначит перспективные направления практического взаимодействия с ЕАЭС”, — сказано в сообщении.

Напомним, что саммит ЕАЭС состоится 14 октября, Мирзиеев примет в нем участие в онлайн-формате. Представители Совета рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества.

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Вестник Кавказа

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