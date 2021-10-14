Expo 2020 показывает государства такими, какими они хотят себя видеть

Проведите несколько часов, прогуливаясь по ухоженным дорожкам территории Expo 2020, и вам покажется, что мир находится в гармонии. Но для многих народов это всего лишь фасад. CNN рассказывает, что благодаря финансированию со стороны правительства ОАЭ, 192 страны используют Expo 2020, чтобы представить безупречный имидж, который поможет привлечь инвестиции и туристов. Среди них есть и самые бедные, раздираемые войной страны.

Скромный павильон Мьянмы, спрятанный в стороне от главной пешеходной дорожки, заполнен фотографиями, одеждой и предметами культурного наследия южноазиатской страны - это попытка представить региональное и религиозное разнообразие страны с буддистским большинством. Леви Сап Ней Тханг, заместитель директора павильона, давно хотела попасть на выставку Expo, чтобы продвинуть торговлю страны и привлечь туристов в Мьянму, но она признает, что "сейчас в ее стране не лучшее время". Expo 2020 продлится до марта 2022 года, и Тханг ожидает, что в какой-то момент военная хунта Мьянмы "пришлет новую команду", чтобы контролировать работу павильона - так же, как они захватили страну.

Павильон Мьянмы - не единственный пример страны, которая пережила свержение правительства. Павильон Афганистана пустовал в течение нескольких дней в начале выставки 1 октября – летом власть в стране захватил "Талибан"*. Но все же коллекционер афганских древностей из Австрии Мохаммед Омер Рахими открыл павильон. Он говорит, что взял на себя эту ответственность ради афганского народа для демонстрации красочной традиционной одежды, богато украшенных старинных ювелирных изделиях и элегантной продукции из меди, включая ступку и пестик XII века. Он хочет мира для своей страны, независимо от того, кто ей управляет. Рахими пытается продемонстрировать богатую культурную историю Афганистана и привлечь инвестиции и покупателей для экспорта страны, например шафрана, который продается в небольших флаконах в павильоне. "Любой режим приходит в Афганистан, а через четыре-пять приходит следующий режим. Для меня важен мой народ," сказал он CNN.

Многие страновые павильоны на Expo 2020 построены на средства правительства ОАЭ, хотя организаторы отказались подробно описывать механизмы распределения затрат. Частное спонсорство также стало одним из основных источников финансирования.

В сирийском павильоне не возникает никаких сомнений в том, что президент Башар Асад контролирует ситуацию в стране. Его портрет висит среди 1500 деревянных картин сирийского производства, которые демонстрируют национальное единство страны. По словам дизайнера и директора Халеда Альшамаа, строительство павильона финансировалось правительством ОАЭ и сирийскими бизнесменами. Министр экономики Сирии Мохаммад аль-Халил был на открытии павильона. Альшамаа призывает туристов вернуться в страну: "У нас совершенно безопасно. Сейчас мы пытаемся восстановить нашу экономику. Война окончена на 99%".

Йеменский павильон демонстрирует рукопись 330-летней давности и некоторые из самых редких мечей Персидского залива, но не упоминает жестокую войну и гуманитарный кризис в стране, продолжающийся последние семь лет.

Павильон Ливана встречает гостей захватывающим видео с живописными кадрами с воздуха, демонстрирующими природную красоту страны. Но Ливан все еще восстанавливается после взрыва в порту Бейрута, в результате которого сотни людей погибли и тысячи были ранены, а также ухудшающегося экономического кризиса, который обесценил ливанский фунт, а вместе с ним и сбережения простых людей. Согласно недавнему докладу ООН, острая нехватка продуктов питания, топлива и медикаментов привела к тому, что почти три четверти населения оказались за чертой бедности. "О не приукрашенной версии Ливана можно узнать из новостей", - пояснила Натали Хабчи Харфуш, директор павильона. Харфуш не работает на ливанское государство. Когда недееспособное правительство страны на фоне обвинений в коррупции отказалось от планов по эксплуатации павильона в 2019 году, коалиция частных спонсоров во главе с Торговой палатой Ливана и диаспорой в Дубае вмешалась, чтобы спасти проект. Стену павильона украшает логотип Министерства экономики Ливана, но Харфуш говорит, что это чисто технический момент, так как павильоны должны быть поддержаны правительством: "Мы делаем это для людей. Мы хотим выжить как единый народ". За сувенирным магазином, заполненным мылом и украшениями, находится бар с тщательно отобранным выбором ливанских вин. Харфуш сказала, что в течение следующих шести месяцев экспозиция павильона будет развиваться и меняться - включая контент, который "отражает реальность, но все же художественно". Харфуш сказала, что ее цель - способствовать туризму и привлечению крайне необходимых инвестиций, чтобы помочь восстановить разрушенную экономику Ливана и помочь народу страны.

Организаторы Expo 2020 потратили большие деньги на то, чтобы здесь было представлено как можно больше стран. Пресс-секретарь выставки Сконаид МакГичин отказался вдаваться в подробности, когда речь зашла о стоимости, но сказал CNN: "Эта финансовая поддержка дает каждой стране возможность продемонстрировать свою культуру и наследие, а также рассказать о своих планах на будущее". Каждая страна представляет здесь собственное повествование, но многие из этих историй далеки от реальности.

*"Талибан" - движение запрещено в РФ.