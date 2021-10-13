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Систему QR-кодов внедрят в Кабардино-Балкарии

Систему QR-кодов внедрят в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что в республике введут систему QR-кодов при посещении социальных и других учреждений и организаций.

"Мы приняли решение по QR-кодам. Соответствующие документы подпишем, дадим пару дней для того, чтобы ввести это все. Будем вводить и жестко отслеживать", - приводит слова Кокова "Интерфакс".

По словам главы республики, такая мера необходима для того, чтобы люди, отказывающиеся от противокоронавирусной прививки, не подвергали риску заражения COVID-19 других граждан.

Напомним, что В Кабардино-Балкарии отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим потребность в кислороде в республиканских госпиталях за неделю выросла на треть.

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