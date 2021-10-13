Пункт пропуска на границе России и Азербайджана отремонтируют в 2022 году

Реконструкция международного таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе завершится в 2022 году, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

"Целью реконструкции является увеличение пропускной способности. Согласно проекту реконструкции, строительные работы будут проводиться в два этапа. Первый этап реконструкции продлится до 31 декабря 2021 г., второй этап - 8 месяцев с момента начала работ", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что после ремонтных работ пропускная способность таможенного пункта увеличится и составит 730 легковых, 630 грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4 тыс физических лиц в сутки.

Стоит отметить, что в настоящее время проводится строительство павильона пограничного и таможенного контроля физических лиц, следующих в пешем порядке, а также досмотровой площадки для задержанных товаров и служебно-производственного здания грузового направления на выезде из России.