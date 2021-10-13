Путин провел совещание с главами спецслужб стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции провел встречу с руководителями спецслужб стран СНГ, принимавшими участие в состоявшемся ранее заседании в Москве, такое сообщение распространило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности участвовали делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает РИА Новости.

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в целях обеспечения безопасности и стабильности в странах Содружества в связи с деструктивным воздействием Запада на эти государства и реализуемые им попытки силового насаждения "демократии" извне.

Руководители ведомств согласились во мнении, что данные процессы ставят целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, будучи при этом скоординированными и целенаправленными, а кураторами участвующих в этих процессах неправительственных и международных организаций выступают западные спецслужбы. Поэтому участники совещания договорились активизировать совместные усилия по борьбе с этими процессами, пояснили в пресс-бюро.

Кроме того, главы спецслужб условились согласовать механизмы реагирования и сотрудничества по локализации угроз, поступающих из Афганистана и касающихся распространения терроризма и усиления потока беженцев в соседние государства, говорится в сообщении.

По итогам совещания был принят меморандум, в котором отмечается намерение партнерских спецслужб увеличивать число форм и направлений сотрудничества, а также совершенствовать взаимодействие при обеспечении безопасности государств СНГ, отметили в СВР.