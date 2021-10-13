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Турция спасла в Эгейском море группу нелегальных беженцев

Турция спасла в Эгейском море группу нелегальных беженцев

Сотрудники береговой охраны Турции спасли 25 нелегальных мигрантов в Эгейском море, выдворенных за пределы территориальных вод Греции.

Старая надувная лодка с беженцами была обнаружена возле берегов района Мармарис провинции Мугла. На ее борту находились выходцы из Сирии, Палестины и Египта.

Всех мигрантов доставили на берег, после чего передали миграционному управлению Муглы, передает агентство Anadolu.

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Вестник Кавказа

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