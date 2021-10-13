Жителю Дагестана вынесли приговор за хранение наркотиков

Уроженца Хасавюрта лишили свободы за хранение психотропных веществ, сообщает пресс-служба УФСБ по Дагестану.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по части 2 статьи 228 ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств") и части 3 статьи 234 ("незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

"В мае этого года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Хасавюрте, в домовладении мужчины, сотрудниками УФСБ России региона, совместно с МВД по РД, изъяты наркотические вещества мефедрон и гашиш, которые он хранил с целью сбыта", – говорится в сообщении.

Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет условно. Также мужчина заплатит штраф в размере 30 тыс рублей.