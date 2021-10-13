Жителя Ставрополья приговорили к 12 годам колонии за боевые действия в Сирии

Житель Ставропольского края, воевавший в Сирии на стороне боевиков, проведет 12 лет в колонии строго режима. Соответствующий приговор вынес Южный окружной военный суд.

По данным следствия, в октябре 2014 года 37-летний мужчина обучался в лагере боевиков физической, боевой и тактической подготовке. Затем он сражался на стороне террористов с правительственными войсками САР.

Мужчина был задержан в Египте сотрудниками правоохранительных органов. После этого его депортировали на родину, передает "Победа26".