Новак рассказал, почему России не нужны высокие цены на газ

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на полях Российской энергетической недели объяснил, почему России не нужны слишком высокие цены на газ.

По его словам, если это произойдет, то повысится спрос на возобновляемые источники энергии. "Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится", - уточнил Новак.

"Поэтому мы тоже такие риски видим, и президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах", - напомнил вице-премьер.

При этом подчеркнул, что цены должны быть конкурентными.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что к 2035 году РФ рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год, заняв 20% мирового рынка.