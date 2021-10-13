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Путин и Кисида договорились провести встречу

Путин и Кисида договорились провести встречу

Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли принципиальной договоренности о проведении переговоров, рассказал посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

"Они (Путин и Кисида - ред.) пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договоренность есть", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Тем не менее, пояснил глава дипмиссии, говорить о какой-то точной дате пока рано.

Кодзуки добавил, что, таким образом, главы государств "начали хорошие отношения".

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Вестник Кавказа

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