Путин и Кисида договорились провести встречу
Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли принципиальной договоренности о проведении переговоров, рассказал посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.
"Они (Путин и Кисида - ред.) пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договоренность есть", - приводит слова дипломата РИА Новости.
Тем не менее, пояснил глава дипмиссии, говорить о какой-то точной дате пока рано.
Кодзуки добавил, что, таким образом, главы государств "начали хорошие отношения".
Вестник Кавказа
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