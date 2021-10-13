ЗАГ: Грузинское кино отправится покорять Лейпциг

Два грузинских фильма примут участие в Международном фестивале документального кино и анимации в Лейпциге, сообщает пресс-служба Национального центра кинематографии Грузии.

На фестивале будет представлена мировая премьера документального фильма режиссера Марадиа Цаава "Вода не имеет границ". Работа включена в программу международного конкурса.

В Лейпциге также запланирована премьера мультфильма Мариам Капанадзе "Заброшенная деревня" – картину покажут в рамках международного конкурса короткометражных фильмов.

Отмечается, что обе работы созданы при поддержке Национального киноцентра Грузии. Сам фестиваль пройдет с 25 по 31 октября.