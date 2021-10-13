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Россия готова к прямым переговорам с НАТО

Фото: официальный сайт НАТО
Фото: официальный сайт НАТО

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что РФ готова общаться с НАТО напрямую.

"Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения совсем недавно, это правда, "Запад-2021", это крупные учения", - сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Россия ни перед кем не намерена отчитываться об учениях на своей территории. "Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся", - цитирует российского лидера ТАСС.

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Вестник Кавказа

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