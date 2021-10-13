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В Совфеде дали оценку туристическому потенциалу Дагестана

В Совфеде дали оценку туристическому потенциалу Дагестана

Делегация Совета Федерации ознакомилась с туристическим комплексом "Главрыба" в Кизилюртовском районе Дагестана.

Гости республики осмотрели территорию комплекса. В рамках визита был обсужден туристический потенциал региона. 

Так, представитель Совета Федерации Андрей Шевченко отметил, что Дагестан является одним из немногих регионов, в котором множество интересных точек притяжения для туристов. 

"Это исторические объекты ЮНЕСКО, культурные и старинные объекты, погода, горы, гостеприимство людей. В Дагестане есть, что посмотреть", – приводит слова Шевченко РИА Дагестан.

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Вестник Кавказа

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