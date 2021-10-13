СМИ: Азербайджан освободил иранских водителей, нелегально перевозивших груз в Ханкенди

Азербайджанская сторона освободила двух водителей иранских грузовиков, нелегально перевозивших груз в Ханкенди и задержанных ранее на дороге Герус-Кафан. Об этом сообщают иранские СМИ.

Как передает агентство Mehr, шаг был сделан сразу после телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Ирана.

Напомним, как заявляли ранее в МВД Азербайджана, граждане Ирана незаконно въехали на территорию АР и были задержаны 15 сентября.