Москва согласна на переговоры с Вашингтоном по СНВ

Россия готова провести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия. Такое заявление сделал сегодня на Российской энергетической неделе президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, несмотря на то, что Россия обладает высокотехнологичным оружием, она никому не угрожает.

"Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае США, по высокотехнологичным системам оружия, этим не злоупотребляем. Никому не угрожаем. Более того, готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе", - поведал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что пора перестать нагнетать и болтать языком, нужно сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет, передает РИА Новости.

Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он лимитирует ядерные арсеналы двух стран 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, а также 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками у каждой. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.