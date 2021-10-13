Молодой человек стрелял у школы в Москве, он задержан

Молодой мужчина открыл стрельбу у школы на Ленинском проспекте в Москве, он уже задержан. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

В пресс-службе городского департамента образования и науки заверили, что все дети находятся в безопасности, они были отпущены по домам сразу после уведомления от полиции о снятии ограничений.

В ведомстве добавили, что ученики и работники образовательных учреждений на улице Фотиевой оставались в здании по распоряжению стражей порядка на время оперативных мероприятий, которые проводились на близлежащих территориях. "В соответствии с инструкциями администрации школ заперли двери и окна и организовали продолжение образовательного процесса для детей", - уточнили в департаменте.

Подозреваемый, молодой человек 2006 г.р., был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств инцидента, идет проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.