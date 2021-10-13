ЗАГ: Менеджер Хабиба: Чимаев принес извинения Нурмагомедову

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев извинился перед дагестанцем за высказывания в его адрес.

"Хамзат, Хабиб и я — все мы братья-мусульмане. Но то, что я больше не работаю с Хамзатом — это ничего не значит, я все так же люблю его, поддерживаю его, он отличный парень. Через три месяца после произошедшего он извинился, сказал, что произошедшее было ошибкой. Но у Хамзата сейчас все хорошо, у него менеджер Махди Шаммас, новый контракт, по которому он может заработать много денег. Я давно знаю Хабиба, я лоялен к нему, но это не значит, что я не лоялен к Хамзату. Ситуация была разрешена, ни у кого нет проблем с Хамзатом. Я уверен, что он — будущий чемпион и у него все будет хорошо", —приводит его слова ТАСС.

Напомним, что в мае лидер Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал Нурмагомедова "проектом" UFC. Чимаев под этим эфиром написал, что "порвет" Хабиба, что вызвало споры среди поклонников и сторон спортсменов.