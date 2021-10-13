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СМИ: Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган откроют аэропорт в Физули 8 ноября

СМИ: Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган откроют аэропорт в Физули 8 ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию Физулинского аэропорта в Карабахском экономическом районе Азербайджана, передает турецкий телеканал Haberturk.

Уточняется, что церемония открытия воздушной гавани приурочена к первой годовщине освобождения азербайджанского города Шуша от оккупации ВС Армении.

Напомним, аэропорт Физули принял первый самолет 5 сентября текущего года.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на деоккупированных землях АР ведется строительство еще двух международных аэропортов - в Лачинском и Зангиланском районах.

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