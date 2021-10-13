Определен размер внешнего долга России

Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил $489,2 млрд, с начала года он вырос на 4,7% ($21,9 млрд). Об этом сообщает Центробанк.

Отмечается, что ключевую роль в этом сыграло получение Россией специальных прав заимствования (SDR) в размере $17,5 млрд, предоставление которых отражается в составе внешнего долга ЦБ. Россия направила средства на пополнение резервов.

В конце августа МВФ направил $650 млрд в виде SDR на восстановление мировой экономики после кризиса. Больше всего получили США — 17,4% от общей суммы.