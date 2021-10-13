Власти назвали возможную причину вспышки коронавируса в Кахети

Резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Кахети (Восточная Грузия) можно объяснить ртвели (сбором винограда), такое мнение выразила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Перед ртвели, который, как правило, стартует в начале сентября, в Кахети регистрировалось по 200-300 новых случаев Covid-19 ежедневно, а сейчас показатель вырос практически в три раза: за минувшие сутки в регионе обнаружено 889 новых случаев инфицирования.

"Думаем, что в Кахети это связано с сезоном ртвели. Возможно, были определенные социальные мероприятия и собрания. Был дождливый сезон, и, как видно, все это проходило в помещениях, что способствовало распространению инфекции", - приводит слова Габуния Sputnik Грузия.

Замминистра добавила, что, несмотря на рост инфицирования, в Грузии не увеличивается количество госпитализаций. Чиновница предполагает, что такой эффект могла дать вакцинация.