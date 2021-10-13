В КБР почтили память жертв нападения на Нальчик 2005 года

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в памятных мероприятиях по случаю 16-й годовщины нападения террористов на Нальчик.

"Эта скорбная дата появилась в нашем календаре после трагических событий в Нальчике, когда в результате вооруженного нападения на столицу республики от рук террористов погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 14 мирных граждан. Вот уже 16 лет - это чудовищное преступление, которому нет оправдания и прощения, больно отзывается в сердце каждого из нас", - написал Коков на своей странице в Instagram.

Помимо руководителя республики, в памятной акции приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, работники силовых ведомств и общественники. Они возложили цветы и почтили память жертв нападения минутой молчания.

Напомним, что 13 октября 2005 года боевики совершили налет на столицу Кабардино-Балкарии, в результате которого погибло 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также гражданские лица. Кроме того, пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов и силовых структур и 92 гражданских лица.