За здоровьем Саакашвили будет следить консилиум врачей

За здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвилии, находящегося в заключении в тюрьме, будет следить группа врачей. Соответствующее решение принял комитет по здравоохранению парламента Грузии.

Накануне с инициативой создания многофункциональной группы врачей, которая будет изучать и анализировать состояние Саакашвили, выступил Минюст Грузии.

"За состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей. С деталями о состоянии его здоровья мы ознакомимся в формате группы. Сейчас у нас есть информация, что он голодает, и, безусловно, у голодовки есть свои негативные последствия для здоровья", - цитирует главу комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе "Sputnik Грузия".

По его словам, несмотря на то, что экс-глава государства сам создал для себя такие условия, его здоровье очень важно. "Нам важно, чтобы у общества была правильная информация и это не было предметом спекуляций", - пояснил Хундадзе.

Между тем, адвокаты Саакашвили уже заявили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В тот же день он объявил голодовку. В настоящее время экс-глава государства находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.