Главная » Новости
Азербайджан Иран

Власти Кизилюрта спустя 14 лет все же достроят новый роддом

Власти Кизилюрта спустя 14 лет все же достроят новый роддом

Власти дагестанского Кизилюрта приняли решение все же достроить роддом, возведение которого началось в 2008 году, - сообщили в управлении правительства республики по капитальному строительству.

"Строительство родильного дома на 120 коек в городе планируется завершить до конца 2022 года. На сегодняшний день на объекте ведутся внутренние отделочные и электромонтажные работы, наружное утепление методом напыления, облицовка композитным материалом, монтаж водопровода, кладка перегородок", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

"Почему это тянулось с 2008 года - это отдельная история, наша задача сделать так, чтобы этот проект запустили", - сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, отметив, что оборудование, планировавшееся к установке в здании, будет заменено более новым и современным.

Стоимость завершения строительства объекта составляет 907 млн рублей, из которых 518 млн рублей -  это стоимость оборудования, - пояснил руководитель "Дирекции единого госзаказчика-застройщика" Дагестана Багавдин Алиев.

1020 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!