Власти Кизилюрта спустя 14 лет все же достроят новый роддом

Власти дагестанского Кизилюрта приняли решение все же достроить роддом, возведение которого началось в 2008 году, - сообщили в управлении правительства республики по капитальному строительству.

"Строительство родильного дома на 120 коек в городе планируется завершить до конца 2022 года. На сегодняшний день на объекте ведутся внутренние отделочные и электромонтажные работы, наружное утепление методом напыления, облицовка композитным материалом, монтаж водопровода, кладка перегородок", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

"Почему это тянулось с 2008 года - это отдельная история, наша задача сделать так, чтобы этот проект запустили", - сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, отметив, что оборудование, планировавшееся к установке в здании, будет заменено более новым и современным.

Стоимость завершения строительства объекта составляет 907 млн рублей, из которых 518 млн рублей - это стоимость оборудования, - пояснил руководитель "Дирекции единого госзаказчика-застройщика" Дагестана Багавдин Алиев.