Минфин Грузии посчитал, сколько нужно денег на борьбу с пандемией коронавируса

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе объяснил, почему в проекте государственного бюджета на 2022 год уменьшилось финансирование борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Он отметил, что это связано с ожиданием того, что распространение инфекции и число заразившихся в следующем году значительно снизятся.

"Это сокращение основано на расчетах. В прошлом году самым острым периодом у нас был ноябрь-декабрь, поэтому мы возместили все расходы 2021 года... С другой стороны, из расчета хотя и недостаточного, но 30-процентного показателя вакцинации мы ожидаем, что количество инфицированных снизится по сравнению с 2021 годом", - заявил Какауридзе.

Еще одной причиной сокращения финансирования борьбы с COVID-19 является закупка вакцин. "Большая часть вакцин уже закуплена. Однако, в выделенных 500 млн лари на будущий год предусмотрены расходы как на закупку дополнительных доз, так и на лечение 250-300 тыс ковид-пациентов", - цитирует замминистра "Sputnik Грузия".

Он также выразил надежду на то, что население более активно включится в процесс вакцинации. "Соответственно, сократится показатель инфицирования, и этих денег, 500 млн лари, должно хватить для эффективного управления коронавирусом", - поведал Какауридзе.

По его словам, если этого не произойдет, власти будут вынуждены сократить средства, предусмотренные на другие программы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 238 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 645 195 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 605 581 человек, умерли - 9332.