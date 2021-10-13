Армянские НВФ обстреляли мирную колонну, ехавшую в Кельбаджар (ФОТО)

Колонна автомобилей, двигавшаяся из поселка Суговушан Тертерского района в направлении Кельбаджарского района с целью доставки невоенных грузов для строительства инфраструктуры на территории Кельбаджара, сегодня около 14:00, была обстреляна у населенного пункта Гозлукерпю незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ), - сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате обстрела получил повреждения двигавшийся в начале колонны автомобиль "Нива" Военно-автомобильной инспекции Военной полиции ВС Азербайджана.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями колонны гражданских автомобилей, двигавшейся в сопровождении российских миротворцев с целью доставки невоенных грузов для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях, является недопустимым.

Для расследования инцидента было направлено обращение к командованию российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в определенной части Карабахского экономического района Азербайджана, и в Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.