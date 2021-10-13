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Путин охарактеризовал свои отношения с Байденом

Путин охарактеризовал свои отношения с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе, что у него рабочие, устойчивые отношения с президентом США Джо Байденом.

"В целом у меня рабочие достаточно, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом. Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом", - поведал глава государства.

Он также отметил, что нынешние отношения с действующей администрацией США вполне конструктивные.

Напомним, 16 июня 2021 года в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.

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