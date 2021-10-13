Центр Анапы очистили от самостроя

В центре Анапы накануне снесли несколько коммерческих построек, возведенных без разрешения на их строительство.

Приставы снесли по решению суда коммерческие самострои - кофейню, магазин и гостиницу, собственник которых построил их незаконно, однако выполнять решение суда не торопился, хотя должен был это сделать еще в декабре 2019 года, - пояснили в пресс-службе мэрии города, передает портал Юга.ру

За это время у собственника накопилась многомиллионная задолженность, - добавили в мэрии.