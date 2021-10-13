Три человека сбежали из психиатрической больницы в Краснодаре

Три человека, один из которых был ранее судим за особо тяжкое преступление, сбежали из психиатрической больницы Краснодара, информирует УВД по Краснодару.

Уточняется, что сейчас один из них задержан, остальных ищет полиция. "Установлено, что трое мужчин сбежали, перепилив оконную решетку", - сообщает пресс-служба УВД по Краснодару.

Также в пресс-службе добавили, что одного из сбежавших, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в Адыгее в поселке Яблоновский по месту жительства. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в полицию.