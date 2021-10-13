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ОПЕК незначительно нарастила нефтедобычу

ОПЕК незначительно нарастила нефтедобычу

В сентябре 2021 года общая нефтедобыча 13 стран ОПЕК выросла на 486 тыс баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

Таким образом, добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце увеличилась до 27,33 млн баррелей в сутки. Прирост по сравнению с августом составил 0,49 млн баррелей в сутки.

"В основном добыча выросла в Нигерии, Саудовской Аравии и Ираке", - сказано в докладе.

В сравнении с августом в сентябре нефтедобыча в Нигерии увеличилась на 156 тыс баррелей в сутки, в Саудовской Аравии - на 139 тыс, в Ираке - на 84 тыс, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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