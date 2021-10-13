На Ставрополье заработал молодежный центр технических компетенций

Сегодня в Пятигорске на базе Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Hi-Tech Импульс" торжественно открылся центр компетенций, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

"Это площадка для взаимодействия школьников, студентов, работодателей и представителей власти, на которой молодых людей будут обучать конструированию, электронике и программированию", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Центр компетенций оснастили современным оборудованием: 3D-принтерами, 3D-сканерами, лазерным оборудованием, токарными и фрезерными станками. Планируется, что на собственной базе в центре будет налажена системная работа по оценке и развитию дизайна и моделирования, конструирования и механики, электроники, программирования, а также информационных и коммуникационных технологий. У воспитанников центра будут также развивать лидерство, коммуникативность, личностное саморазвитие, креативность и нацеленность на результат.

"Центр компетенций - это своеобразная "тусовка" технарей, молодых людей, склонных к новациям и изобретательству. Здесь они получат возможность расширить и углубить свои знания", - сказано в пресс-релизе.

Уже сегодня, в день открытия центра, в нем прошли мастер-классы по робототехнике, по работе со станками с числовым программным управлением, а творческая площадка собрала молодежь, интересующуюся макетированием и декоративно-прикладным искусством.