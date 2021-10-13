Установлен уровень эффективности "Спутника Лайт" против штамма "дельта"

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") против штамма "дельта" (наиболее распространенный вариант коронавируса в РФ) составляет 70% в течение трех месяцев после вакцинации, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Уточняется, что в возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превышает данный показатель на 5%.

В РФПИ отметили также, что соответствующая статья с результатами анализа эффективности "Спутника Лайт" направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации, передает ТАСС.