Саакашвили обратился к жителям Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал жителей страны выйти 14 октября на акцию в его поддержку. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Бека Басилая после встречи с ним в тюрьме.

"Несмотря на то, что завтрашний митинг организован "Единым национальным движением", он не является партийной акцией. Это всенародная акция, чтобы не позволить олигархическому режиму удерживать в личном плену и в заложниках третьего президента", - поведал Басилая.

По его словам, все понимают, что содержание в тюрьме Михаила Саакашвили - это не вопрос правосудия. "Ираклий Гарибашвили прямо подтвердил, что это вопрос политической повестки дня", - цитирует адвоката экс-главы государства "Грузия Online".

Басилая также акцентировал внимание на том, что на завтрашней акции будет иметь очень большое значение количество людей, вышедших на улицу.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.