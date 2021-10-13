Дагестанские полицейские задержали "мстителя", отыгравшегося на чужом стаде

Дагестанские правоохранители по "горячим" следам задержали жителя региона, подозреваемого в убийстве целого стада мелкого рогатого скота в Цунтинском районе, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"В селе Куитли в ночь с 11 на 12 октября неизвестный, предварительно ранив сторожевую собаку, проник в подсобное строение и зарезал около 240 голов мелкого рогатого скота, принадлежащего местному жителю", – поведали в МВД, передает "АиФ-Дагестан".

Подозреваемым в жестокой расправе над овцами и козами оказался 52-летний владелец строения, в котором содержался скот. Как рассказал мужчина, он зарезал животных из-за конфликта с их владельцем.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", ведется следствие.